O Manchester United conquistou este fim de semana o primeiro título desde 2016/17, ao vencer a Taça da Liga inglesa, e esta noite, antes do duelo com o West Ham, da Taça de Inglaterra, Bruno Fernandes e Harry Maguire, como capitães, mostraram o troféu conseguido aos adeptos em Old Trafford. (Fotos: EPA)