O Sporting venceu este domingo os Belenenses, por 2-0, em jogo da 5.ª jornada da 2.ª fase do Campeonato nacional de iniciados. A poucas horas do clássico Sporting-FC Porto, Bruno Fernandes e Ristovski marcaram presença nas bancadas de Alcochete, com o capitão dos leões a ver Guilherme Santos, autor de um dos golos, a imitá-lo na celebração. [Fotos: Rui Minderico]