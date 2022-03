Sem jogo do Manchester United neste fim de semana e com os jogos da Seleção Nacional ao virar da esquina, Bruno Fernandes já está em solo nacional e esta noite aproveitou para matar saudades do 'seu' Sporting. O médio está nas bancadas do D. Afonso Henriques e segue atentamente a partida com o V. Guimarães . (Foto: José Gageiro e SportTV)