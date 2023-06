Bruno Fernandes foi o jogador do futebol mundial com mais minutos nas pernas no último ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Observatório do Futebol divulgou, esta sexta-feira, um estudo que revela que Bruno Fernandes foi quem mais minutos disputou no futebol mundial no último ano por clube e seleção, num top-10 dominado por jogadores que atuam em campeonatos sul-americanos que ainda não terminaram. (Imagens: Reuters, Action Images, Sport Recife, Fortaleza)