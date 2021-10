Bruno Fernandes já vale mais do que Neymar: estes são os jogadores mais valiosos do Mundo

Fechada a janela de transferências, já com todos os plantéis devidamente arrumados, a KPMG lançou esta quarta-feira a lista dos jogadores mais valiosos do Mundo, a qual conta com uma grande novidade nos 10 primeiros. Neymar deu um trambolhão do terceiro para o sexto posto, sendo ultrapassado, entre outros, por Bruno Fernandes. Há ainda a destacar a valorização de Rúben Dias... Acima poderá consultar o top-10 e também os melhores portugueses na tabela, com a devida variação na valorização.