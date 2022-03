Bruno Fernandes prometeu uma camisola a Henrique e cumpriu: o jovem não conteve as lágrimas

Henrique Queirós, adepto da AD Sanjoanense, recebeu dois bilhetes da FPF e esteve esta quinta-feira no Dragão a torcer pela Seleção Nacional. Bruno Fernandes prometeu-lhe uma camisola e cumpriu a promessa, com Henrique a não conter as lágrimas face à oferenda do médio português. "O prometido é devido, Bruno Fernandes, um campeão dentro e fora do campo", vincou o clube de São João da Madeira através das redes sociais. [Imagens: AD Sanjoanense]