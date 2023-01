Por ocasião da celebração daquele que seria mais um aniversário de Neno - celebraria o seu 61.º aniversário na passada sexta-feira -, o V. Guimarães não esqueceu o seu antigo capitão e esta segunda-feira, diante do Chaves, Bruno Varela atuou com uma camisola especial com o nome do malogrado ex-guarda-redes nas costas. (Foto: LUSA)