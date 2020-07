BTT: O filme da aventura histórica de Tiago Ferreira

24 horas em cima de uma BTT. 247,5 quilómetros. 17753 metros de ascensão. Eis os números resumidos da incrível aventura histórica de Tiago Ferreira, atleta olímpico português apoiado pela Red Bull que entre quarta e quinta-feira fixou um novo recorde mundial, ao escalar o equivalente a dois Everest no espaço de um dia completo. O feito foi conseguido num percurso de cerca de 2,8 quilómetros (1,4 km a subir e outros 1,4 km a descer) com 241 metros de desnível, ao qual deu 83 voltas, localizado na zona de São Pedro do Sul. Em 24 horas muito houve para contar, com subidas e descidas constantes entre o calor do pico do dia ao tempo mais ameno no meio da escuridão. No final ficou mesmo um recorde que em breve será homologado... (Fotos: Hugo Silva | Red Bull Content Pool)