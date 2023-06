Cada vitória na liga 'valeu' 1,4 milhões de euros a Simeone: Xavi recebeu... dez vezes menos

Um estudo divulgado esta terça-feira pela 'Sportingpedia' mostra quais os treinadores que mais dinheiro ganharam por cada vitória nos campeonatos esta temporada, num ranking que tem por base o salário de cada um e as prestações das respetivas equipas. Nesta lista, salta à vista o 'domínio' de Simeone, que terminou a LaLiga com o Atlético Madrid no 3.º lugar com 23 vitórias - mas que é um dos técnicos mais bem pagos do mundo -, e o 12.º lugar de Xavi, que levou o Barcelona ao título espanhol com 28 vitórias mas que tem um salário significativamente mais baixo. (Imagens: Reuters/Action Images)