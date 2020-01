Calado apadrinhou torneio de futebol inclusivo

Calado foi esta sexta-feira o padrinho do torneio footbALL, um evento de futebol inclusivo que pelo segundo ano se realizou no Pavilhão Desportivo Municipal da Freguesia de Alvalade. Com a presença de onze equipas pertencentes a IPSS e associações de solidariedade, o torneio organizado pela Associação Mutualista dos Trabalhadores da Solidariedade e Segurança Social (MUSSOC) teve como objetivo celebrar "o desporto, a inclusão social, a igualdade, os direitos humanos e a responsabilidade social." Na sua função de padrinho, Calado espalhou sorrisos entre todos os presentes e entregou os troféus aos atletas envolvidos.