Caldeiras, troncos ou até... cabras: as 25 mascotes mais adoradas do mundo do futebol

A pandemia da Covid-19 tornou impossível (na maioria dos países) a deslocação aos estádios, mas qualquer amante do desporto-rei sabe o quão queridas e adoradas são as mascotes dos clubes. Com o papel fundamental de entreter o público nos instantes anteriores ao apito inicial, bem como durante os intervalos, estas figuras têm vindo a perder algum do protagonismo que tinham no espetáculo do futebol. Hoje, Record traz até si as 25 mascotes mais adoradas do Mundo do futebol, uma lista elaborada pelo portal 'The Score'. [Imagens: Reuters, Action Images e Páginas oficiais dos clubes em causa]