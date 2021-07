Calema conheceram Cristiano Ronaldo: «Deixou-nos sem chão, é incrível»

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez estiveram num concerto dos Calema, que ficaram radiantes por terem conhecido o internacional português. "Estar ao pé do CR7 pela primeira vez deixou nos sem chão imagina ouvir um obrigado vindo dele graças ao nosso trabalho Que ser humano incrível !!! O mundo tem em vida um exemplo real de super herói . Obrigado @georginagio pelo sorriso e o amor. @miguelpaixao7... Obrigado @cristiano o #PURO... This is Klasszik ? ", pode ler-se na publicação feita nas redes sociais.