Camisolas, cachecóis e até blocos de notas: Roma lança coleção especial 'José Mourinho'

A Roma não apostou apenas em José Mourinho para devolver o clube à glória nos relvados, mas também tenciona vencer fora dele graças à reputação do técnico português. Uma das maiores provas disso mesmo foi o lançamento recente de uma coleção especial dedicada ao ex-treinador do Tottenham, com um total de 13 produtos, desde camisolas a cachecóis até a um bloco de notas com as iniciais JM.