Campeão olímpico de salto em altura homenageou Ucrânia nos Mundiais de pista coberta

Gianmarco Tamberi, campeão olímpico de salto em altura, protagonizou este domingo um grande momento nos Mundiais de pista coberta. O italiano quis homenagear a Ucrânia na sequência da invasão russa, e fez-se acompanhar de uma bandeira no braço e de uma máscara com as cores do país. Para além disso, escreveu os nomes de Bodhan Bondarenko e Andriy Protsenko, dois dos seus maiores rivais que não puderam estar presentes em Belgrado. (Imagens: Reuters)