Caos no West Ham-Burnley: adepto invade campo, é empurrado por jogador e crianças acabam no banco

Viveram-se momentos de pânico no West Ham-Burnley deste sábado. Os adeptos da casa, irritados com a gestão do clube, manifestaram-se várias vezes contra a atual direção - que teve mesmo de abandonar o estádio - e acabaram por invadir o relvado depois dos golos dos visitantes. Na primeira invasão, o adepto acabou travado pelo capitão dos hammers, Mark Noble, que o atirou ao chão. Depois, seguiram-se outros invasores, com um deles a roubar mesmo a bandeirola de canto. Como forma de proteção devido a alguns confrontos registados nas bancadas, o Burnley deixou que várias crianças se sentassem no banco de suplentes do clube para ficarem abrigadas. O encontro terminou com o triunfo do Burnley por 3-0. [Fotos: Reuters e EPA]