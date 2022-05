Capitães do Vilafranquense ofereceram camisola autografada ao pequeno Santiago

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





André Ceitil, Eric Veiga e Filipe Melo, capitães de equipa do Vilafranquense, entregaram uma camisola ao jovem Santiago, jogador da formação dos unionistas, que atravessa um momento complicado de saúde. O coordenador da formação, António Torrão, assim como alguns colegas de equipa de Santiago também estiveram presentes neste momento, no Campo do Cevadeiro. [Imagens: UD Vilafranquense].