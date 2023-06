Capital do Espumante voltou a entrar no ritmo do trail

Conhecida como a capital do espumante, Anadia foi palco este fim de semana de mais uma festa do trail, com a presença de um milhar de atletas no Anadia Trail. Num evento que contou com duas corridas (30 e 20 quilómetros) e ainda uma caminhada, um dos maiores aliciantes foi mesmo o cariz de festa, onde não faltou a boa disposição, com direito a brindes (com espumante, claro) e as sempre deliciosas sandes de leitão.



No plano competitivo, Nelson Costa (1:41:02) e Cátia Vieira (2:18:31) ganharam nos 20k, ao passo que Pedro Garrido (2:55:57) e Tetyana Vakulyuk (4:16:04) triunfaram na distância mais longa.



(Fotos: Matias Novo)