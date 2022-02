Capitão do Vilafranquense envergou braçadeira com bandeira da Ucrânia

Nené, capitão do Vilafranquense, entrou em campo no Estádio São Luís, em Faro, com uma braçadeira diferente. No braço do avançado brasileiro estava a bandeira da Ucrânia. "A guerra nunca é a solução. A União Desportiva Vilafranquense está 100% solidária com o povo ucraniano e o nosso capitão ostenta orgulhosamente a bandeira do país na sua braçadeira", explicaram os ribatejanos numa publicação.