Cardozo não esquece Benfica: avançado abre talho no Paraguai com Estádio da Luz bem presente

Óscar Cardozo deixou o Benfica em 2014, mas não esquece as águias. O avançado, de 39 anos, inaugurou esta quinta-feira um talho na cidade paraguaia de San Lorenzo e é fácil associá-lo ao clube encarnado. É que numa das paredes do espaço pode ver-se uma fotografia gigante do Estádio da Luz, que foi 'casa' do atual jogador do Libertad entre 2007 e 2014. [Créditos: Instagram]