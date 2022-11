O Irão venceu o País de Gales por 2-0 e deu um passo muito importante para conseguir o apuramento rumo aos oitavos-de-final. A equipa de Carlos Queiroz e Taremi, que fez uma assistência, conquistou a vitória no tempo de compensação após uma segunda parte com algum azar à mistura. No final do encontro, o treinador português não escondeu a emoção e foi mesmo levado em ombros pelos jogadores

Carlos Queiroz herói na vitória frente a Gales: selecionador do Irão foi figura no final do jogo