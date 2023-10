Está abandonado desde 2013, num estádio de degradação elevadíssimo e foi um dos estádios escolhidos para receber jogos do Europeu de futebol de 2028: é desta forma que lhe apresentamos o Casement Park, recinto localizado em Belfast (Irlanda do Norte) com capacidade para cerca de 31 mil adeptos e que precisará de inúmeras obras para estar disponível para o Campeonato da Europa a realizar no Reino Unido e na Irlanda do Norte.



Fechado há 10 anos, o Casement Park era o principal estádio dos jogos gaélicos, modalidade praticada na Irlanda do Norte que mistura o futebol com o basquetebol e ainda o râguebi.



Feitas as esperadas remodelações, o Casement Park deverá ficar parcialmente coberto e terá uma capacidade para 34 500 adeptos.