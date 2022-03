Casillas 'camuflado' no Santiago Bernabéu e rendido a Benzema: «Que jogador do c...!»

Iker Casillas, histórico guarda-redes do Real Madrid, esteve esta quarta-feira no Santiago Bernabéu para assistir à reviravolta dos merengues diante do PSG na 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões (3-1 , depois de uma derrota por 0-1 na 1.ª mão). O espanhol publicou uma foto 'camuflado' nas bancadas nas redes sociais, e já no final do jogo não resistiu em deixar uma mensagem no Twitter a Benzema, autor de um hat trick: "Que jogador do c....!". (Imagens: Reuters, Lusa/EPA, Twitter/Casillas)