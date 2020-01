Iker Casillas publicou nas redes sociais uma fotografia sua num "momento histórico", como refere, "à saída da antiga Cidade Desportiva do Real Madrid", em 2000. O registo do guardião espanhol do FC Porto rapidamente se tornou viral, com muitos a comentar o carro que conduzia então: "Histórico é o carro, não a saída", comentou Míchel Salgado, enquanto Miguel Ángel Moyá questiona "Citroen ZX ou Renault 19?". Atualmente Casillas, entre os modelos que possui um elétrico: o Jaguar E-Pace. Veja aqui outros dos carros do craque espanhol.