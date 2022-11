E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Celta regressou esta segunda-feira aos treinos. O emblema de Vigo, orientado pelo português Carlos Carvalhal, prepara os jogos 'a doer'. O primeiro sucede a 21 de dezembro, diante do Gernika, para a Taça do Rei. O regresso à La Liga sucederá apenas a 30 do mês que vem, na receção ao Sevilha. [Fotos: Celta]