Cenas de pancadaria no final do Rabo de Peixe-Estrela da Amadora

O Rabo de Peixe recebeu e empatou com o Estrela da Amadora (0-0), este sábado, num encontro do Campeonato de Portugal. Jogo que terminou com cenas de pancadaria no relvado entre elementos das duas equipas. Diogo Andrade e Telmo Watche trocaram agressões, com o árbitro Sérgio Soares a mostrar cartolina vermelha a ambos. Os ânimos continuaram exaltados, com a polícia presente no Estádio Municipal da Ribeira Grande a ter de intervir, principalmente quando elementos das duas equipas entraram em campo vindo das bancadas. Numa das imagens vê-se Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto e futebolista da formação da Reboleira, a tentar acalmar os ânimos.