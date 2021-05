Centenas de adeptos ingleses na Ribeira do Porto entre cerveja e cânticos

Centenas de adeptos do Manchester City e do Chelsea estão desde a manhã nas esplanadas da Ribeira do Porto, com vista para o Douro, entoando cânticos e bebendo cerveja, sempre vigiados pelas autoridades. As mesas tem estado sempre cheias e à medida que as horas avançam são cada vez mais os simpatizantes dos dois clubes presentes, a maioria sem máscara e sem cumprir distanciamento.