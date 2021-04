Centenas de adeptos mostram apoio aos jogadores do Sporting à saída do hotel

Centenas de adeptos leoninos deslocaram-se às imediações da unidade hoteleira onde estava hospedada a equipa do Sporting antes do embate com o Sp. Braga, duelo agendado para as 20 horas deste domingo, em Braga. Tochas, cânticos e muitas tarjas de incentivo à equipa orientada por Rúben Amorim antes do embate da 29.ª jornada da Liga NOS. [Frames: CM TV]