Centenas de pessoas esperaram a Seleção Nacional no aeroporto no regresso do Qatar

A comitiva da Seleção Nacional aterrou este domingo, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, já depois das 17h30 de Portugal. No regresso do Qatar apenas alguns dos jogadores viajaram na comitiva, com os restantes a terem autorização da FPF para permanecerem naquele país ou fazerem a viagem de regresso com as respetivas famílias. [Créditos: Lusa/EPA]