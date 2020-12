Centenas de pessoas prestaram última homenagem a Vítor Oliveira

Centenas de pessoas participaram esta quinta-feira nas cerimónias fúnebres de Vítor Oliveira, prestando uma última homenagem ao treinador de 67 anos, popularmente apelidado de 'rei das subidas', que morreu no sábado. Na cerimónia, que decorreu no Tanatório de Matosinhos, reuniram-se jogadores, treinadores e dirigentes, de vários clubes, mas sobretudo muitos amigos de Vítor Oliveira, tal como o selecionador nacional Fernando Santos, que foi um dos primeiros a chegar ao local. Veja as imagens.