Com as temporadas de Espanha, França e Alemanha já concluídas, e com vários campeões já definidos, começa a ser hora de 'arrumar' a casa e olhar para a lista de equipas que já garantiram o acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. O FC Porto já lá mora, com entrada direta na fase de grupos, mas ainda há muito para preencher. Por agora, enquanto não se fecham todas as vagas, deixamos quem já tem entrada na ronda principal da prova.