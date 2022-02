Chaves-Rio Ave atrasado devido a falha na iluminação

O arranque do encontro entre Chaves e Rio Ave, a contar para a jornada 17 da Liga Sabseg, foi retardado devido a um problema nas torres de iluminação do Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira. O jogo estava agendado para as 18 horas, em Chaves. Depois de vários minutos em campo, as equipas recolheram aos balneários e a partida deverá agora começar às 18h45. [Imagens: DR Record e Sport TV]