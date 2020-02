A Casa do Benfica de Vila Nova de Gaia foi alvo de atos de vandalismo na madrugada desta sexta-feira, na véspera do clássico entre FC Porto e Benfica no Estádio do Dragão. Os autores deixaram a mensagem "Chegou a vossa hora" na parede exterior do edifício e as instalações apresentam várias marcas visíveis de apredejamento.