Chelsea prepara-se para vender 12 jogadores: sete estiveram na conquista da Champions em 2021

Depois do elevado investimento feito na presente temporada (ainda sem grandes resultados), o Chelsea prepara-se para vender vários jogadores antes do início da próxima época com o intuito de emagrecer o plantel. De acordo com o 'The Athletic', são 12 os futebolistas que se preparam para dizer adeus a Stamford Bridge, sendo que sete desses nomes estiveram na conquista da Liga dos Campeões de 2021, disputada no Estádio do Dragão. [Imagens: Reuters e Action Images]