Chuva, vento, lama e quedas: as imagens impressionantes do épico Paris-Roubaix

O Paris-Roubaix é considerado o 'Inferno do Norte' e este domingo a 118ª edição da mítica prova francesa dos pavés ficou marcada por condições climatéricas bastante adversas. A forte chuva e vento transformaram os vários segmentos de empedrado em autênticos lamaçais e fizeram várias 'vítimas' no pelotão, com muitos ciclistas a ficarem quase irreconhecíveis. O italiano Sonny Colbrelli, da Bahrain, levou a melho no sprint final . [Imagens: Reuters]