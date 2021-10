Ciclistas da UAE Emirates desfrutam no Dubai

A equipa da UEA Emirates cumpre, no Dubai, a primeira concentração visando a temporada de 2022, mas ainda que a bicicleta faça parte do estágio, o mesmo visa sobretudo integrar os novos elementos, entre eles João Almeida, que deixou a Deceuninck-Quick Step. E juntamente com Rui Costa e Ivo Oliveira (Rui Oliveira, ausente por estar nos Mundiais de pista, são os outros portugueses da equipa) tem desfrutado do Dubai, tendo também visitado a Expo Dubai 2020.