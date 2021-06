A UEFA anunciou esta segunda-feira os 23 jogadores eleitos para a equipa ideal do Europeu Sub-21, escolhidos por observadores técnicos do organismo que rege o futebol europeu. Portugal foi finalista vencido da prova, ao perder com a Alemanha por 0-1 , mas tem motivos para sorrir, já que há cinco jogadores lusos entre os escolhidos.