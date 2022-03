Claque do Hellas Verona partilha coordenadas e 'sugere' bomba ao Nápoles

Uma tarja da Curva Sud motivou polémica em Itália. A claque do Hellas Verona colocou uma tarja no Estádio Marcantonio Bentegodi que incluiu as coordenadas da cidade de Nápoles, a equipa que defrontou esta jornada, acrescentando as bandeiras da Rússia e Ucrânia. Implícita está uma 'sugestão' de bomba em Nápoles, ação que, obviamente, gerou polémica em solo transalpino.