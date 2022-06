É o primeiro sinal vísivel do 'acordo de paz' que a direção de Frederico Varandas assinou com duas das claques do Sporting. Este sábado, no jogo que deu o título de futsal ao leão, tanto Juventude Leonina como Brigada Ultras Sporting colocaram tarjas de apoio no pavilhão, como se pode ver nas imagens acima. (Fotos: Lusa e Paulo Calado)