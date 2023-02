Clube da 3.ª divisão espanhola apresenta projeto revolucionário para o estádio: 18 mil pessoas, parque e zona hoteleira

O modesto Club Deportivo Eldense, emblema que milita atualmente no Grupo II da Primera RFEF (3.ª divisão espanhola de futebol), apresentou esta sexta-feira aos seus sócios e simpatizantes um projeto arrojado e revolucionário de reestruturação do seu estádio.

Em comunicado publicado no site oficial, o presidente do clube Pascual Pérez informou que o governo já terá dado luz verde ao projeto apresentado pelo clube para a revitalização do seu recinto desportivo. De acordo com o mesmo comunicado, tratar-se-á de um estádio com capacidade para cerca de 18 mil pessoas, com um parque subterrâneo para três mil veículos e ainda uma zona hoteleira e comercial. [Imagens: Club Deportivo Eldense]