Numa ação de sensibilização de grande escala por causa do surto do coronavírus, os clubes do Paulistão adotaram esta quinta-feira novas versões dos seus símbolos, nos quais são bem visíveis várias mensagens a propósito da necessidade de ter cuidados adicionais. Alguns deles, como o São Paulo, utilizaram deram um novo significado às suas siglas, ao passo que o Corinthians, por exemplo, aparece com um símbolo totalmente modificado.