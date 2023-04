E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Bundesliga feminina registou no fim de semana um novo recorde de assistências. 38.365 mil pessoas estiveram nas bancadas do Estádio Franz-Kremer a assistir ao duelo entre o Colónia e o Eintracht Frankfurt, embate que terminou com um triunfo por 2-0 da formação de Frankfurt. [Imagens: FIFA]