A apresentação do plantel do Famalicão para a época 2023/24 decorreu este sábado à noite na praça Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, e sem surpresas quanto a reforços. Para além dos jogadores e equipa técnica da formação principal dos famalicenses, também a equipa que se sagrou campeã nacional de sub-19 subiu ao palco e mostrou o troféu aos adeptos presentes. [Créditos: Ricardo Jr/Record]

Com os campeões nacionais de sub-19 e sem surpresas: as imagens da apresentação do plantel do Famalicão