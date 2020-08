A uma semana do primeiro jogo da 'final-8' da Liga dos Campeões, o troféu mais desejado do futebol europeu chegou a solo português. A taça da Champions foi mostrada num evento realizado em Lisboa, promovido pela Heineken, uma das principais patrocinadoras da prova, no qual Ricardo Carvalho foi a figura convidada. (Fotos: Pedro Ferreira)