As notícias de que Cristiano Ronaldo poderá ser anunciado em breve como jogador do Al-Nassr desataram uma pequena loucura em Riade. De tal forma que, como se pode ver por estas duas fotos partilhadas pelo jornalista Muath Aljandal, já se começam a vender camisolas com o 7 e o nome de Ronaldo nas costas.