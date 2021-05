Começa o sonho de João Almeida no Giro'2021: equipas já foram apresentadas

Arranca este sábado mais uma edição do Giro de Itália, com um português entre os favoritos. Depois de ter chegado como 'desconhecido', João Almeida entra em prova como figura da Deceuninck–Quick-Step e promete ser um dos agitadores da prova, que esta quinta-feira contou com a cerimónia de apresentação das equipas. Além de Almeida, refira-se, estiveram ainda em palco Nelson Oliveira (Movistar) e Ruben Guerreiro (EF Education–Nippo). (fotos: Getty Images)