Começou a 15.ª edição da Festa do Basquetebol: as imagens da viagem e do desfile

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Arrancou a 15.ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, que pela décima vez decorre em Albufeira, com mais de 850 atletas. O primeiro dia foi marcado pela chegada das delegações, oriundas de todo o país, através da clássica viagem de comboio que terminou na estação ferroviária de Albufeira-Ferreiras. Seguiu-se depois o desfile das mesmas no centro de Albufeira até ao Largo dos Pescadores.