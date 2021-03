«Começou...»: Bárbara Norton de Matos já faz 'estragos'

À semelhança do que já fez em outras alturas de bom tempo, Bárbara Norton de Matos publicou no Instagram uma fotografia em biquíni no Instagram. "Começou...", escreveu na legenda da imagem que levou a muitos elogios dos seguidores, mas também a várias críticas: "Sabe bem, mas ainda não se pode Bárbara. Estamos em confinamento, não esquecer", "não havia polícia aí?", Vocês só dao maus exemplos!!! Não estamos com o dever de confinamento?", pode ler-se também nos comentários da publicação [Fotos Instagram Bárbara Norton de Matos]