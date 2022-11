Começou em festa mas terminou com as bancadas 'despidas': as imagens do primeiro jogo do Qatar no Mundial'2022

Qatar e Equador marcaram este domingo o arranque do Mundial'2022, numa partida em que os equatorianos venceram por 2-0 com um 'bis' de Enner Valencia. Antes do início da partida, o ambiente nas bancadas do estádio Al Bayt era de festa, mas rapidamente se alterou com os dois golos dos equatorianos, que motivou a saída dos adeptos locais do recinto. No final da partida, eram várias as zonas do estádio que se verificavam completamente despidas de público. [Imagens: Reuters e Action Images]