Comissão da candidatura ibérica ao Mundial'2030 visitou instalações do Sp. Braga

A Comissão da candidatura ibérica ao Mundial'2030 liderada por António Laranjo visitou as instalações do Sp. Braga, em particular o campo de treinos dos minhotos. "Após uma reunião de trabalho, os membros da equipa coordenadora estiveram no complexo desportivo braguista percorrendo as instalações da Fase 1 (centro de formação) já concluída e ficaram a conhecer também o que está em marcha integrado na fase 2 (área do futebol profissional e centro de estágio) a inaugurar em 2023", pode ler-se na nota partilhada pelo site da Federação Portuguesa de Futebol. [Imagens: FPF]