Comitiva do Sporting já chegou a São João da Madeira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A comitiva do Sporting chegou ao início da noite a São João da Madeira, cidade onde vai pernoitar e completar o estágio antes de rumar a Arouca, onde este sábado vai defrontar os locais em jogo da 11.ª jornada da Liga Bwin. Sob alguma chuva, os futebolistas dos leões apareceram sorridentes, com tempo, inclusive, para tirar algumas fotografias e distribuir autógrafos, caso do internacional espanhol Porro.